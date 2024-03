Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 26 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Passo dopo passo, estrazione dopo estrazione, un altro muri è stato sfondato. E il jackpot in del Superenalotto, ora, è talmente allettante che siamo pronti a scommettere che il numero delle giocate si moltiplicherà esponenzialmente, in occasione dei prossimi appuntamenti con la dea bendata.

La cifra in palio, in effetti, è di quelle che mettono l’acquolina in bocca solo a guardarla. Stasera, in occasione dell’estrazione numero 48 dell’anno, ci sono in palio 80,4 milioni di euro, una di quelle somme che non solo ti cambiano la vita, ma te la stravolgono completamente. È cambiata in meglio, ma non stravolta, anche quella delle 4 persone che sabato 23 marzo hanno scoperto di aver fatto 5 e di aver vinto, grazie alle loro schedine, 52mila 341,87 euro. E siamo tutti curiosi di scoprire, a questo punto, se e quando la fortuna colpirà portando con sé il “vento” del 6.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 26 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.