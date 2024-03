Estrazione Superenalotto 28 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 28 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 49.

Chi troppo vuole nulla stringe, recita un vecchio adagio. E chi si accontenta gode, sentenzia un altro proverbio, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Ed è vero, senz’altro, tutto quello che dicevano gli antichi saggi: come si può, però, non avere l’acquolina in bocca alla vista del jackpot aggiornato del Superenalotto?

Nel menu di stasera c’è una cifra pazzesca: parliamo, udite udite, di 81,3 milioni di euro. Una somma che farebbe davvero comodo vincere in qualunque periodo dell’anno, ma soprattutto a ridosso di una festività come, appunto, la Santa Pasqua che s’intravede all’orizzonte. Basta volerlo con tutte le proprie forze, per vincere? Ovviamente no. Serve solo che la dea bendata si palesi e che decida di farlo baciando qualcuno fra i tanti che, in queste ore, avranno tentato il tutto per tutto al Superenalotto.

Estrazione Superenalotto 28 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 49

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.