Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 28 marzo 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 28 marzo 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

476 persone hanno portato a casa 402,35 euro, giusto in tempo per la spesa da fare in vista del pranzo di Pasqua. Altre 6 probabilmente non pranzeranno a casa, domenica, visto e considerato che hanno vinto una cifra considerevole. È molto più probabile che partano per una bella vacanza last minute, anzi.

L’estrazione di martedì 26 marzo ha portato nelle loro tasche 31mila 278,40 euro: il regalo migliore che potessero trovare nell’uovo di Pasqua, mettiamola così. I 4 e i 5, come si evince da quello che vi abbiamo raccontato, sono insomma fioccati. Niente da fare, invece, sul fronte della combinazione vincente: nessuno è riuscito nella difficilissima impresa di indovinare tutti e 6 i numeri, per cui il montepremi è cresciuto un altro po’. Stasera si gioca per vincere 81,3 milioni di euro e qualcosa ci dice che il numero delle giocate, con un jackpot così, lieviterà in maniera esponenziale.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 28 marzo 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.