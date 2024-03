Estrazione Superenalotto 29 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 29 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 50.

Le quote relative alle vincite del Superenalotto sono state, in queste ultime settimane, assai altalenanti. Molte persone, contrariamente ad ogni pronostico, hanno spesso centrato simultaneamente il punto 5. Che dir per sé sarebbe una notizia fantastica, se non fosse, appunto, che ci sono riusciti in troppi.

Questo ha costretto i fortunati giocatori a dividere equamente il montepremi in palio per quella categoria di vincita. E ad accontentarsi, pertanto, di una cifra molto più bassa di quella che sarebbe toccata loro nel caso in cui, invece, avessero vinto singolarmente. Ma tant’è. Di questi tempi non si disdegna nulla, men che meno un premio che ammonta, comunque, a diverse decine di migliaia di euro. Ma riuscirà qualcuno, finalmente, a centrare il fatidico 6 in questa terza estrazione settimanale a ridosso della Santa Pasqua?

Estrazione Superenalotto 29 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 50

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.