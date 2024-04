La Juventus ne vende due in Premier League: incasso da 80 milioni

La Juventus ne vende due in Premier League, i due giocatori sono finiti nel mirino dello storico club inglese.

La Premier League non si smentisce mai. E quest’anno sembra voler regalare emozioni fino all’ultima giornata: dei 5 campionati top in Europa è l’unico in cui la lotta per il titolo è ancora apertissima e vede ben tre squadre protagoniste, racchiuse in pochissimi punti.

Si tratta di Liverpool, Arsenal e Manchester City, pronte a dare spettacolo negli ultimi due mesi rimasti, in una corsa raramente così avvincente ed incerta. Lontanissimo dai primi posti, invece, il Manchester United, alle prese con l’ennesima stagione sottotono. I Red Devils, dopo essere usciti dalla Champions League già dopo la fase a gironi, stanno provando a risalire la classifica. E sebbene ad inizio 2024 avessero trovato una certa continuità di rendimento, i passi falsi sono una costante: l’ultimo l’hanno fatto registrare sabato scorso pareggiando 1-1 in casa del Brentford, squadra che sta lottando per non retrocedere. Lo United al momento è solo sesto, lontanissimo sia dal quarto che dal quinto posto e rischia di non prendere parte alla prossima Champions League.

La Juventus ne vende due in Premier League, i Red Devils puntano Bremer e Iling Jr.

La novità più importante in casa Manchester United ha riguardao il cambio di proprietà. Ora c’è il noto imprenditore Jim Ratcliffe a capo del club, uomo ambizioso e determinato ad invertire al più presto la rotta. L’obiettivo infatti è riportare i Red Devils in cima all’Europa.

Per prima cosa il Manchester United non vuole più spendere tanto per spendere. I prossimi acquisti dovranno essere funzionali alle idee di gioco dell’allenatore, che difficilmente sarà Erik ten Hag. Secondo quanto riportato da Football Transfers, per rinforzare la difesa gli inglesi hanno puntato Gleison Bremer della Juventus, ma potrebbe non essere il solo bianconero a trasferirsi oltremanica. Piace anche Samuel Iling Jr., già finito nel mirino di altri club di Premier League. Per accaparrarseli Ratcliffe sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro (20 per Iling e 60 per il brasiliano).