Estrazione Superenalotto 6 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 6 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 55.

Quarto appuntamento settimanale, il 55esimo dell’anno 2024. Se avete già giocato la vostra schedina sarete certamente impazienti, a quest’ora, che il vostro orologio segni le 20. Scatterà proprio allora, infatti, il momento dell’attesissima estrazione del gioco più amato dagli italiani, il Superenalotto.

Nel caso in cui, invece, tu non abbia ancora giocato la tua combinazione vincente, ti conviene fare più in fretta che puoi. Potrai tentare la fortuna in tabaccheria e in ricevitoria, ammesso che ce ne sia una nei paraggi. Oppure, se sei tecnologico, potrai farlo tramite web, scegliendo uno dei tanti sistemi online di cui puoi prendere visione cliccando su questo link. Per qualunque cosa deciderai di optare, ti auguriamo che la sorte sia dalla tua parte e che ti premi.

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.