Juventus, Ranking UEFA e corsa Champions: Allegri ‘aiutato’ ancora

Ormai è quasi fatta per il passaggio da quattro a cinque squadre italiane che accederanno alla prossima Champions League.

L’Italia al momento è prima nel ranking con 18.428 punti. Segue l’Inghilterra con 16.500 punti, gli stessi della Germania. Dietro Francia e Spagna, rispettivamente con 14750 e 14562. La straordinaria corsa in Europa dei club italiani nella scorsa stagione ha influito notevolmente in questa scalata nel ranking. L’anno scorso infatti, tre club italiani hanno disputato tre finali. Se pur tutte siano state perse. La Fiorentina ko contro il West Ham nella finale di Conference League, la Roma ha perso in finale di Europa League col Siviglia, l’Inter contro il Manchester City in finale di Champions. Milan e Napoli hanno raggiunto i quarti di Champions, i rossoneri anche la semifinale.

Cinque squadre italiane in Champions: Allegri sorride

Un percorso importante che permetterà all’Italia di avere 5 squadre per la prossima Champions, così come l’Inghilterra, e non più quattro come è stato fino ad oggi.

Questo favorirà anche la Juventus, al momento terza in campionato e con un vantaggio di quattro punti rispetto al Bologna quarto. I bianconeri al momento sarebbero certi della qualificazione in Champions, con una tranquillità maggiore data dall’aumento di club italiani partecipanti. Al momento rientrerebbe tra le squadre anche la Roma, quinta a +5 sull’Atalanta (una partita in meno). Molto dipenderà dal percorso di Milan, Roma e Atalanta in Europa League. Le prime due si affreneranno in settimana nei quarti di finale d’andata, la Dea dovrà invece vedersela con il Liverpool.