Estrazione Superenalotto 11 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 11 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 57.

46mila 894,94 euro. A tanto ammonta il premio massimo vinto durante l’estrazione dello scorso martedì 9 aprile, la 56esima dell’anno in corso. 4 persone hanno fatto 5 e questo è, appunto, l’importo su cui ognuno di essi ha avuto la possibilità di mettere le mani.

Niente da fare ancora, dunque, sul fronte del 6. La combinazione vincente è sotto chiave dallo scorso mese di novembre e nessuno sembra in grado di venire a capo di questo rebus. Ma chissà, magari a quest’ora qualcuno avrà già apposto la propria “X” o il proprio pallino sui numeri giusti, ovvero quelli che saranno estratti, come sempre, alle 20 in punto di stasera. Lo scopriremo tra qualche ora, perciò allacciate le cinture: si parte per una nuova estrazione del Superenalotto.

Estrazione Superenalotto 11 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 57

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.