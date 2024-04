Estrazione Superenalotto 12 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 12 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 58.

La dea bendata, in questo 2024, ha deluso le nostre aspettative per un totale di 57 volte. Tanti sono, infatti, i concorsi da essa disertati. Non si è presentata a nessuno di tutti questi appuntamenti e non c’è stato un solo giocatore, di conseguenza, che con il suo aiuto sia riuscito a centrare la combinazione vincente.

La fortuna, per la verità, aveva già latitato sul finire del 2023. L’ultima volta che si è palesata risale allo scorso mese di novembre; dopodiché, il nulla più assoluto. Si fa desiderare, la signora, ma ogni volta potrebbe essere quella buona. E a sperarci sono in tanti, visto e considerato che il jackpot in palio con il concorso n. 58 del Superenalotto è assolutamente strabiliante. Stasera sul piatto ci sono 88,7 milioni di euro, 700mila in più di quelli che c’erano appena 24 ore fa. Lievita, lievita a dismisura, questo bottino così ambito e desiderato da tutti i giocatori del Bel Paese.

Estrazione Superenalotto 12 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 58

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.