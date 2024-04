Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 12 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 12 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Altri 700mila euro, mica male, sono “atterrati” nell’urna del jackpot in seguito all’estrazione del Superenalotto di ieri, 11 aprile 2024. Segno che nessuno, ovviamente, ha indovinato la combinazione vincente, necessaria per portare a casa il ricchissimo montepremi in palio al gioco più amato dagli italiani.

Il tetto dei 90 milioni di euro è, dunque, sempre più vicino. Stasera si gioca per portare a casa la bellezza di 88,7 milioni di euro e le aspettative, manco a dirlo, sono alle stelle. Il che non significa che il concorso numero 57 sia stato un disastro totale, intendiamoci. Anzi, 5 persone, ironia della sorte, hanno fatto 5, ragion per cui hanno dovuto necessariamente dividersi in parti uguali un premio che, destinato a una persona soltanto, sarebbe stato molto più “succoso”. Questi giocatori hanno portato a casa 37mila 146,64 euro, mentre nessuno, ahinoi, è riuscito a fare 5+1. Ma il bello del Superenalotto, in fondo, è proprio questo: ogni giorno potrebbe essere quello giusto.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 12 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.