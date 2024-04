Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 13 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Il bello del Superenalotto è che ogni estrazione è completamente diversa da quella precedente. Che quello che è accaduto ieri potrebbe non succedere più. O che, magari, potrebbe ripetersi in maniera del tutto inaspettata e a distanza ravvicinata. Nessuno può saperlo. Lo sa solo lei, colei che muove i fili del nostro destino: la dea bendata.

Tutto è nelle sue mani ed è lei, di volta in volta, a decidere chi meriti di vincere qualcosa al gioco più amato dagli italiani. Vedremo cosa avrà deciso di fare, dunque, in occasione di questo concorso del Superenalotto, il 59esimo di un’annata che non è ancora stata sorprendente, dal punto di vista delle vincite. Riuscirà qualcuno a fare bottino pieno, o ci si dovrà accontentare di un premio inferiore? Lo scopriremo tra qualche ora: occhi aperti, ci siamo quasi.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 13 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.