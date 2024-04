Thiago Motta come Xabi Alonso, Juve snobbata: annuncio in tv

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio tv, ecco i dettagli di quello che potrebbe succedere su Thiago Motta.

L’ex centrocampista Valon Behrami ha recentemente condiviso le sue opinioni durante un’intervista a DAZN riguardo alla situazione attuale della Juventus e il possibile ingresso di Thiago Motta come allenatore.

Behrami ha sottolineato che la Juventus attuale non è configurata per il tipo di gioco di Motta e che il processo di ricostruzione in casa bianconera è ancora in corso. Secondo Behrami, “Thiago Motta? La Juventus è in ricostruzione, non è una squadra costruita secondo le sue idee, per il suo modo di giocare. E il processo in casa bianconera è ancora lungo.” Queste parole riflettono la sua convinzione che la Juventus attuale abbia bisogno di tempo per sviluppare uno stile di gioco che si adatti alle visioni e alle tattiche di un nuovo allenatore come Motta.

Parla Behrami, Motta alla Juve? “Non è la squadra costruita per le sue idee”

Behrami ha anche citato l’esempio di Xabi Alonso, che ha deciso di rimanere al Bologna piuttosto che accettare l’offerta della Juventus. Questo suggerisce che, se fosse in una situazione simile, farebbe lo stesso, optando per una squadra dove le sue idee e il suo modo di giocare sarebbero meglio integrati.

Le dichiarazioni di Behrami evidenziano la complessità del processo di transizione per la Juventus e la necessità di trovare un allenatore che possa adattarsi non solo ai giocatori attuali, ma anche alla cultura e alla filosofia del club. Mentre Thiago Motta potrebbe essere un nome interessante, sembra che secondo Behrami non sia la scelta ideale per il momento attuale della Juventus. Nonostante le parole dell’ex centrocampista, nel futuro della Juventus, il nome sempre più caldo è sempre di più quello dell tecnico del Bologna, Thiago Motta che sembra, attualmente, il più vicino a sedere sulla panchina dei bianconeri nella prossima stagione. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità.