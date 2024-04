Estrazione Superenalotto 16 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 16 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 60.

C’è stata festa grande, a Palermo, qualche giorno fa. Già, perché l’estrazione del concorso n. 59 del Superenalotto, quello di sabato scorso, ha fatto registrare un 5+1 proprio nella splendida Sicilia.

La combinazione vincente è stata giocata presso la tabaccheria di viale delle Alpi 97 D, ma nessuno ha idea, naturalmente, di chi possa essere il fortunatissimo giocatore che è stato baciato a gran sorpresa dalla dea bendata. La sola certezza di cui disponiamo è che era ora che accadesse. Il 2024, fino a questo momento, non ci aveva ancora riservato, da questo punto di vista, grandi emozioni. L’ultimo 6 risale allo scorso mese di novembre e il jackpot, di conseguenza, è di nuovo arrivato alle stelle. Stasera si gioca per vincere 90,4 milioni di euro e stavolta, chissà, qualcosa di molto bello potrebbe succedere.

Estrazione Superenalotto 16 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 60

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.