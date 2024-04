Estrazione Superenalotto 18 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 18 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 61.

Tra qualche estrazione, a meno che il destino non ci riservi nel frattempo qualche bella sorpresa inaspettata, il jackpot del Superenalotto arriverà a quota 100 milioni di euro. Per il momento è fermo a 91,3 milioni di euro, che comunque non è male. Ci si accontenterebbe, ecco, se la dea bendata decidesse di colpire proprio adesso.

Non lo fa dallo scorso mese di novembre, quando fece arrivare, nelle tasche di un fortunato giocatore di Rovigo, la bellezza di 85.1 milioni di euro. Quella somma è oramai abbondantemente superata e tutto, da questo momento in poi, potrebbe succedere. Così come potrebbe non accadere niente di niente, come qualche tempo fa, quando il jackpot del Superenalotto aveva raggiunto l’abominevole – in senso buono, s’intende – cifra di 371 milioni di euro. Riuscirà qualcuno a smuovere le acque, o stasera vi racconteremo solo di quante persone, ancora una volta, hanno beccato il punto 5? Lo scopriremo più tardi.

Estrazione Superenalotto 18 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 61

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.