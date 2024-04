Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 18 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

A meno che il vento non cambi direzione da un momento all’altro, siamo ormai “pericolosamente” vicino ad un traguardo niente male. Tra qualche estrazione, meno di una decina, il jackpot del Superenalotto avrà uno zero in più.

Stasera ci sono in palio 91,3 milioni di euro, ma è probabile, data la tendenza attuale, che il montepremi arrivi piuttosto velocemente a quota 100 milioni. Non sarà comunque, come si ricorderà, il jackpot più alto della storia. Quello risale al 2023, quando la combinazione 1, 38, 47, 52, 56, 66, Jolly 72 e SuperStar 23 fruttò ad un gruppo composto da 90 persone la bellezza di 371 milioni. Calcoli alla mano, però, se un giocare “indipendente” dovesse beccare la sestina giusta, porterebbe a casa da solo molti più soldi di quanti non ne abbiano incassato, poco più di un anno fa, questi 90 giocatori. A questo punto, non sappiamo che sperare: uno, ma buono, o tanti? A voi l’ardua sentenza.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 18 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.