Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 20 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 20 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Quarta ed ultimo appuntamento settimanale con la dea bendata: siete pronti a scoprire se sarà la volta buona e se la 63esima estrazione dell’anno vi cambierà la vita? Se la risposta è no, siete ancora in tempo per correre ai ripari: l’ora X scoccherà, come sempre, alle 20 in punto.

E ricordate, giacché ci siete, che la prossima sarà una settimana “anomala”, per così dire, per quanto riguarda il mitico gioco del Superenalotto. L’estrazione che di solito si tiene nella serata di giovedì non si farà, perché è festa nazionale e coincide, appunto, con la ricorrenza della Liberazione. Il concorso in programma per giovedì si recupererà l’indomani, quello di venerdì nella serata di sabato. E quello di sabato, dunque, slitta direttamente a lunedì 29 aprile. Nella settimana successiva alla festa della Liberazione avremo quindi 5, e non solo 4, estrazioni settimanali.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 20 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.