‘Clausola’ segreta: firma di nuovo per la Juventus

La Juventus deve intervenire su diversi reparti, con particolare attenzione al centrocampo che a fine stagione resterà orfano anche di Adrien Rabiot.

Il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo ha rivelato una clausola segreta che riguarderebbe il capitano bianconero Danilo.

Juventus, la clausola segreta di Danilo

Clausola presente nel contratto del brasiliano che lo porterebbe a restare alla Juventus fino al 2026 e non fino al 2025 come tutti pensavano.

La clausola, però, si attiverebbe qualora il difensore dovesse giocare almeno il 50% delle partite nella prossima stagione. Una condizione non semplicissima da raggiungere per il difensore brasiliano che a 32 anni deve fare i conti con diversi acciacchi. Quest’anno in campionato ha disputato 25 su 33 gare di campionato. Un allarme anche in vista della prossima annata dove gli impegni per la Juve aumenteranno e di conseguenza anche la probabilità di rimediare infortuni.

“Il brasiliano non ha mai chiesto la cessione e dal canto suo la Juventus non ha mai preso in considerazione questa ipotesi. In ogni caso la scadenza contrattuale del difensore è fissata al 2025 ma non bisogna dimenticare una clausola fondamentale: se Danilo dovesse giocare almeno il 50% delle partite della prossima stagione, il suo contratto sarà prolungato per un’altra stagione”.