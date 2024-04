Superenalotto, è ufficiale: cambia il giorno dell’estrazione

Superenalotto, nelle prossime ore cambia tutto: niente estrazione del giovedì, l’annuncio è ufficiale. Tutto quello che devi sapere.

I fedelissimi lo sanno già: quando un giorno è scritto in rosso sul calendario, non c’è Santo che tenga. Non si lavora – nella maggior parte dei casi – e non si va a scuola. Riposo. Riposo assoluto. E, cascasse il mondo, non si gioca neppure.

Vale per i giorni clou delle festività natalizie e di quelle pasquali, ma anche, più genericamente, per le feste nazionali. Tanto è vero che, nel caso in cui non ci abbiate pensato, l’estrazione in programma il prossimo 25 aprile non si farà. Di giovedì, di norma, un concorso c’è sempre, ma stavolta no. Il fatto che l’estrazione coincidesse con la Festa della Liberazione ha spinto Sisal, con largo preavviso, a rimodulare la programmazione delle estrazioni annuali. E ad evitare che il concorso n. 65 dell’anno si accavallasse, appunto, con questo giorno, rigorosamente rosso sul calendario.

Molti di voi si staranno chiedendo quando si recupererà, visto e considerato che, da qualche mese a questa parte, c’è un concorso anche di giovedì, ma niente paura. Sisal, naturalmente, che tiene tanto quanto noi alla puntualità delle estrazioni, ha pensato a tutto. Ha trovato un piano alternativo che vi permetterà, dunque, di tentare la fortuna lo stesso numero di volte, non una in più e non una in meno.

Superenalotto, prendi nota: cambia il calendario delle estrazioni

Il calendario, aggiornato in prossimità del 25 aprile 2024, ha disposto che l’estrazione di giovedì 25, quella relativa al concorso n. 65, si tenga l’indomani, ovvero venerdì 26 aprile 2024.

Quella che di norma si sarebbe svolta di venerdì slitta al sabato immediatamente successivo, 27 aprile 2024. Quella di sabato, naturalmente, non andrà persa, giammai. Ed è qui che sta la bella notizia, una consolazione per i giocatori che sentiranno, giovedì, la mancanza del loro gioco preferito.

L’estrazione del concorso 67 di sabato 27 aprile slitta direttamente a lunedì 29 aprile 2024. Questo significa che, la settimana prossima, potrete tentare la fortuna al Superenalotto non 4, ma addirittura 5 volte. Per il resto, non cambia nulla: puoi giocare, come sempre, in ricevitoria oppure online, sia da app che da sito web. Non ci resta che augurarti, a questo punto, buona fortuna!