Estrazione Superenalotto 7 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 7 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 72.

Non si può dire che l’ultima estrazione, quella relativa al concorso n. 72 del Superenalotto, sia stata monotona, anzi. A Fiumicello Villa Vicentina, in Friuli-Venezia-Giulia, qualcuno ha finalmente avuto di che festeggiare. E non si parla di roba da poco, ma di un premio in grandissimo stile.

Per un pelo, questo giocatore non ha beccato la combinazione vincente e portato a casa il più che lauto montepremi in palio al gioco più amato dagli italiani. Non ha fatto 6 ma 5+1, il che gli è valso 647mila 094,63 euro. Stasera il jackpot ne mette in palio molti di più. Talmente tanti che di cani all’osso, sicuramente, ce ne saranno più che mai. Il montepremi del Superenalotto è arrivato a quota 99,8 milioni di euro e manca pochissimo, oramai, alla soglia dei 100 milioni. Sempre a patto, s’intende, che qualcuno non riesca nella fatidica impresa di centrare il 6 prima che il jackpot sfondi questo muro. E per sapere se accadrà, non dobbiamo fare altro che aspettare qualche ora.

Estrazione Superenalotto 7 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 72

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.