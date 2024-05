Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 7 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Manca un soffio alla cifra tonda. Altri 200mila euro e il jackpot in palio al gioco più amato degli italiani sarà arrivato ufficialmente a quota 100 milioni di euro. Una cifra che mette l’acquolina in bocca solo a guardarla, figuriamoci a vincerla. Ma riuscirà qualcuno, è questo quello che si chiedono tutti, a mettere le mani su questo montepremi?

Lo scorso sabato, in questo senso, è andata più che bene. No, è vero, non c’è stato nessun 6, ma il 5+1 che è stato centrato a Fiumicello Villa Vicentina, in Friuli-Venezia-Giulia, presso il punto vendita Edicolandia che si trova all’interno del centro commerciale Emisfero di via G. F. Pocar 1, ha fruttato comunque un premio più che considerevole. 647mila 094,63 euro sono finiti nelle tasche di un fortunatissimo giocatore del Superenalotto, che sarà stato più che lieto di interrompere la striscia di estrazioni “negative” che va avanti ormai da qualche mese a questa parte. Manca, ora, solo la vincita più importante: sarà giunta l’ora, o dovremo aspettare ancora a lungo?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 7 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.