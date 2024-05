Estrazione Superenalotto 17 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 17 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 78.

410mila 811 persone hanno vinto qualcosa, chi più chi meno, in occasione del concorso numero 77 del Superenalotto. Di queste, 383mila 638 hanno indovinato 2 numeri e vinto la quota più bassa, vale a dire 5 euro; 26mila 455 hanno fatto 3 e portato a casa 20 euro, mentre 246 ne sono spettati alle 715 persone che hanno fatto 4.

Ne restano solo 3 da rendicontare, quei 3 che hanno fatto 5 e che hanno incassato, a dispetto di tutti gli altri, 57mila 872,38 euro. Nessuno ha invece fatto 6, per cui il montepremi non è stato decurtato, ma è aumentato ancora un po’. Stasera sul piatto c’è una cifra molto ghiotta, pari a 22,3 milioni di euro, ma è ancora tanto il rimpianto di aver visto sfumare quei 101 milioni che sono stati vinti, la scorsa settimana, a Napoli, più precisamente a via Toledo.

Estrazione Superenalotto 17 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 78

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.