Estrazione Superenalotto 30 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 85.

Avrà inizio alle 20 in punto l’85esimo appuntamento dell’anno con la dea bendata e con il mitico gioco, amatissimo da tutti gli italiani, del Superenalotto. Un concorso che potrebbe riservarci molte sorprese, o magari nessuno. Troppo difficile prevederlo: è uno di quei casi, quindi, in cui solo chi vivrà, è proprio il caso di dirlo, vedrà.

Le sole certezze in nostro possesso provengono dal report delle quote distribuite nel Bel Paese in occasione dell’estrazione dello scorso 28 maggio. E c’è un dato molto interessante, in esso: due persone hanno fatto 5, che non permette di portare a casa un bottino milionario, ma che ha comunque fatto convergere nelle tasche di questi fortunatissimi giocatori la bellezza di 87mila 795,09 euro. Per il resto, invece, non ci resta che essere pazienti e attendere che il destino faccia il suo corso.

Estrazione Superenalotto 30 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 85

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.