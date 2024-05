Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 30 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 30 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Una sola grossa vincita ha movimentato il grafico relativo all’andamento delle estrazioni del Superenalotto degli ultimi 5 mesi. Quella, cioè, di tre settimane fa, che ha permesso ad un giocatore che aveva tentato la fortuna a Napoli, ma che non sappiamo se fosse partenopeo o meno, di portare a casa ben 101 milioni di euro.

Da quel momento in poi, anche un po’ per la legge delle probabilità, non s’è mossa più una foglia. Calma piatta sotto i punti di vista. Nessuno ha più centrato il 6 e il jackpot, alla luce di ciò, sta pian piano crescendo. Ci vorrà un po’ perché raggiunga di nuovo quella somma lì, ma non si sa mai quanto tempo potrebbe passare tra la vincita precedente e la prossima. Senza guardare troppo lontano, vi basti sapere che stasera si gioca per vincere 28,1 milioni di euro. E che tutto, dopo le 20 di stasera, potrebbe teoricamente succedere.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 30 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.