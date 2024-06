Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 4 giugno 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 4 giugno 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

19mila 627,34 euro. È questa la cifra massima che è stata vinta al Superenalotto in occasione della scorsa estrazione di sabato 1 giugno 2024. C’è un motivo ben preciso, naturalmente, se un punto 5 ha fruttato così poco, ed è da ricercarsi nel fatto che più di una persona ha centrato la combinazione necessaria per assicurarsela.

Sono stati in 10, per la precisione, ad indovinare i numeri per quella categoria di vincita, ragion per cui non è rimasto loro altro da fare che spartirsi la somma in palio per il 5. Stasera, con un po’ di fortuna, qualcuno potrebbe incassare un assegno molto più ingente. Il 6 del concorso n. 88 del Superenalotto vale la bellezza di 30,4 milioni di euro e siamo pronti a scommettere che ci siano tantissimi cani all’osso con le idee già chiare su come spendere ed investire la cifra su cui sognano di mettere le mani.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 4 giugno 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.