Mourinho piazza il colpo in casa Juve, un titolare vola a Istanbul per 10 milioni

Questi sono i giorni degli allenatori, quelli in cui si definiscono le panchine per la stagione che comincerà tra qualche settimana. Il mosaico va pian piano componendosi, con diversi cambi annunciati. Con il pallone cha ha finito di rotolare sui campi di calcio per tutti i club, è il momento della progettazione, a partire dalla propria guida tecnica. Nuovi volti e ritorni, innesti e sorprese.

In queste ultime possiamo sicuramente annoverare il colpo del Fenerbahce che ha deciso di puntare su José Mourinho. Una grande scelta da parte del club turco, desideroso di tornare a vincere uno scudetto che gli manca da dieci anni. Lo Special One riparte così dopo la burrascosa fine della sua avventura con la Roma, culminata con l’esonero. Si tratta della sua prima avventura in Turchia. I tifosi sono già pronti a sostenerlo.

Mourinho piazza il colpo dalla Juventus: 10 milioni e il titolare se ne va ad Istanbul!

Una volta insidiatosi Mourinho ha già messo mano a quella che dovrà essere la sua squadra, con i primi obiettivi di mercato dichiarati alla dirigenza. Il portoghese è ambizioso e spera di riuscire a formare una rosa degna della sua voglia di competere ad alti livelli. Per questo sta guardando in serie A e per la precisione in casa Juve.

Secondo alcune voci provenienti dalla Turchia, Mou avrebbe già fatto sapere come non intenda prendere nessun giocatore della Roma forse perché scottato di come sia finita la sua esperienza nella Capitale con il rapporto incrinato anche con lo spogliatoio. Questo però non gli vieta di guardare ad altri calciatori del nostro campionato, come ad esempio Filip Kostic. L’esterno serbo è un pallino dell’ex Inter e potrebbe per questo trasferirsi al Fenerbahce per circa 10 milioni di euro.