Estrazione Superenalotto 11 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 11 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 92.

Siamo ancora ben lontani, ahinoi, dalla cifra record che un fortunatissimo giocatore ha vinto, nello scorso mese di maggio, grazie ad una schedina giocata in via Toledo, a Napoli. Eppure, diciamoci la verità: chi mai si sognerebbe di disdegnare i 33,5 milioni in palio con l’estrazione di stasera?

Non saranno 101, è vero, ma parliamo pur sempre di una somma incredibilmente alta e più che sufficiente per assicurare al vincitore una vita più che agiata. Anzi, anche più di una vita. Nessuno ha assaporato l’ebbrezza di vincere così tanto, dopo l’estrazione dello scorso 8 giugno. A differenza dell’appuntamento precedente, nessuno ha neanche fatto 5+1. La somma più alta vinta al concorso n. 91 ammonta a 31mila 992,44: 6 persone hanno centrato il 5 e hanno dovuto necessariamente dividersi, quindi, il bottino in palio per quella categoria. Ma chissà, stasera potrebbe andare meglio, no?

Estrazione Superenalotto 11 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 92

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.