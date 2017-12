Verona-Juventus sarà il match con il quale i bianconeri chiuderanno sabato sera un 2017 comunque positivo e degno di essere ricordato. I campioni d’Italia vanno in Veneto decisi ad ottenere un risultato favorevole che possa portare loro 3 punti, allo scopo di tenere il passo del Napoli e magari sopravanzarlo in classifica. Gli uomini di Allegri si ritroveranno a giocare contro un vecchio amico, Martin Caceres, ed il loro gioiellino, Moise Kean, desideroso di mettersi in luce.

Verona-Juventus, così in campo

Per quanto riguarda la Juventus si registrerà ancora l’assenza da parte di Buffon, con Szczesny a prenderne il posto. Il portiere polacco ha denotato grande sicurezza, guadagnando consensi contro la Roma nel match scudetto vinto lo scorso 23 dicembre. Davanti a lui dovrebbero agire Lichtsteiner (al momento favorito su Barzagli), Benatia, Chiellini e Alex Sandro, con Asamoah che però scalpita per giocare dal 1′. Esclusi dall’elenco dei convocati sia Pjanic che Cuadrado. L’ex Roma sarà sostituito da uno fra Bentancur e Marchisio. Con l’assenza di Cuadrado, Allegri valuta poi la possibilità di adottare un cambio modulo: l’allenatore bianconero potrebbe infatti schierare il collaudato 4-3-3, oppure affidarsi al 4-2-3-1 con magari l’inserimento di Douglas Costa. Quest’oggi in allenamento Allegri ha anche provato il 4-3-1-2 con Khedira, Matuidi e Bentancur a centrocampo, Dybala in posizione di trequartista e la coppia d’attacco formata da Higuain e Mandzukic. Nuova chance, dunque, per la ‘Joya’, che sarà riproposto dall’inizio anche in campionato dopo tre panchine consecutive. L’attaccante argentino è pronto a riconquistare la Juventus.

Il Verona sarà privo degli infortunati Cerci, Fares e Souprayen, ma Fabio Pecchia recupera proprio Caceres ed anche Buchel, pure lui un ex Juventus. Con Kean in avanti dovrebbe giocare Bessa nell’abbottonato 4-4-1-1 scaligero; ennesima panchina per Pazzini.

Verona-Juventus probabili formazioni (sabato ore 20:45)

VERONA (4-4-1-1): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Romulo, Buchel, B. Zuculini, Verde; Bessa; Kean. All. Pecchia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri