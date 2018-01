La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari domani alle 20:45 alla Sardegna Arena. Quest’oggi dopo l’allenamento, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida: assenti Buffon, De Sciglio, Howedes, Marchisio e Cuadrado. Per Marchisio trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra: le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni. Assenze contro il Cagliari già annunciate anche da Allegri in conferenza stampa, che nel consueto incontro con i giornalisti ha presentato la partita col Cagliari, soffermandosi poi fra le altre cose sul momento di Dybala. Anche l’allenatore del Cagliari Lopez ha tenuto la conferenza stampa della vigilia affermando che bisognerà giocare con coraggio e intensità contro la Juventus.

Juventus, dal focus sul calendario al comunicato per il prestito di Pjaca

Dopo la gara col Cagliari ci sarà la sosta: periodo fondamentale che servirà ai giocatori per rifiatare in vista dei prossimi impegni. Per la Juventus i mesi di febbraio e marzo saranno infatti fondamentali per le sorti della stagione. L’ad della Juventus Marotta ha poi parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ sottolineando che il futuro di Allegri sarà ancora per molto tempo a tinte bianconere e allontanando poi le voci di mercato su Alex Sandro. A proposito di trattative: dopo l’ufficialità dello Schalke 04 arrivata nella giornata di ieri, la società bianconera quest’oggi ha diramato il comunicato ufficiale del passaggio in prestito di Pjaca allo Schalke. Accordo per 800mila euro più bonus fino a giugno 2018. Per l’attaccante croato giocare in Bundesliga potrà essere un’ottima occasione per recuperare dall’infortunio al ginocchio.