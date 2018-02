Si apre questa sera il 24esimo turno di Serie A. La Juventus sarà impegnato in terra toscana allo Stadio Artemio Franchi con la Fiorentina, in un match che da sempre infiamma i cuori dei tifosi di entrambe le squadre. Se i bianconeri dovessero conquistare i tre punti, si porterebbero momentaneamente al comando della classifica in attesa del Napoli che domani giocherà un complicato incontro con la Lazio.

Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali

Max Allegri si affida al 4-3-3. Il principale cambio di formazione arriva a centrocampo con Marchisio, che prende il posto dell’infortunato Matuidi, che agirà in mediana insieme a Pjanic e Khedira. Tra i pali ci sarà nuovamente Gigi Buffon che ormai ha ritrovato a pieno regime il suo posto da titolare. Lichtsteiner vince il ballottaggio a destra con De Sciglio; a completare la difesa Benatia, Chiellini e Alex Sandro. In attacco, Douglas Costa recupera ma dal primo minuto partirà Bernardeschi. Higuain e Mandzukic completano il reparto offensivo.

La Fiorentina si schiera a specchio. A difendere Sportiello ci saranno: Milenkovic, che prende il posto dell’infortunato Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi. La mediana sarà composta dall’ex Torino Benassi, Badelj e Veretout. In attacco, Chiesa e Gil Dias agiranno ai lati di Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Gil Dias, Simeone. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Mandzukic, Higuain. All. Allegri