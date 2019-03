Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, potrebbe lasciare la maglia viola al termine di questa stagione, su di lui ci sono la Juventus e l’Inter. Secondo le ultime raccolte da Goal.com, in queste ore, pare che la società bianconera sia molto vicina al ragazzo per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. I nerazzurri, però, continuano a provare a strappare un accordo alla squadra toscana, per poi convincere l’esterno della Nazionale.

Juventus, Chiesa è molto vicino

L’esterno della Fiorentina Federico Chiesa è uno dei pezzi più pregiati in circolazione, nella prossima sessione di calciomercato sarà cercato da tutte le big. Attualmente, però, la squadra in vantaggio nella corsa verso il classe ’99 viola è, senza ombra di dubbio, la Juventus. Secondo quanto riporta Goal.com, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore della Nazionale, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus per accogliere il figlio d’arte, il padre Enrico lo ricordiamo con le maglie di Sampdoria e Siena, deve chiudere qualche cessione eccellente sugli esterni. Il maggiore indiziato a lasciare Torino è Douglas Costa, esterno d’attacco ex Bayern Monaco. Non è stata una stagione esaltante per il brasiliano, sparito dai radar di Massimiliano Allegri, tra infortuni e squalifiche. Su di lui c’è, da tempo, il Manchester United che sembra essere in vantaggio, negli ultimi giorni è stato registrato anche l’interesse dell’Inter, con Beppe Marotta che lo vorrebbe a Milano.

