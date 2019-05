Milinkovic-Savic alla Juventus. Il serbo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già trovato l’accordo per il contratto che lo legherà ai bianconeri. Adesso la società bianconera dovrà convincere Lotito a cedere il suo gioiello.

Per il Serbo Lotito chiede 120 milioni!

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il serbo per la prossima stagione. Adesso però bisogna convincere il Presidente laziale Lotito. Per liberare il serbo servirebbero circa 120 milioni di euro. Lotito potrebbe fare uno sconto solamente se fosse il giocatore, in prima persona, a chiedere di andare via. Difficile inserire contropartite Orsolini a parte.

Si è arrivati a Savic a causa del prezzo altissimo per arrivare a Pogba. Il Manchester United vuole 160 milioni di euro, ma è una valutazione assurda che serve, praticamente, per blindarlo e tenerlo in terra inglese ancora per un altro anno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK