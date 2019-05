Juan Cuadrado lascerà la Juventus. Il calciatore colombiano pare aver chiesto la cessione ai bianconeri. Parte in estate?

Secondo quanto riportato da Don Balon il colombiano avrebbe chiesto l’addio dopo aver visto salutare Massimiliano Allegri. In pole position sembra esserci la Fiorentina che sarebbe felice di riabbracciarlo. La Juve potrebbe decidere di inserirlo in una trattativa per arrivare a Federico Chiesa.

Cuadrado lascia la Juventus, Calciomercato: ha chiesto la cessione

Il calciatre aveva iniziato bene la stagione, fermandosi poi per problemi fisici e rimanendo fuori praticamente sempre tanto da uscire dalla lista della Champions a gennaio. In queste ultime partite di campionato ha giocato sempre con la sensazione che la società volesse far capire la sua integrità per poi venderlo.

