Agnelli lavora per un grande progetto. Creare un altro Juventus Stadium, ma non per farci giocare la Vecchia Signora ne tantomento per mettere da parte quello attuale, ma bensì uno stadio che serva per far giocare l’Under 23 e la Juventus Women.

Agnelli lavora per il secondo Juventus Stadium

Mentre molte società faticano per avviare i progetti per la costruzione di uno stadio di proprietà, la Juventus si prepara a farne un secondo. Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, il club bianconero è al lavoro per la realizzazione di un nuovo impianto di gioco che sorgerà nella zona della Continassa e che nei programmi ospiterà le partite dell’Under 23 e delle Women.