Massimiliano Allegri, ex allenatore ormai della Juventus, potrebbe approdare presto sulla panchina del Barcellona, a partire dalla prossima stagione.

Potrebbero già essere finite le “ferie” di Massimiliano Allegri, che qualche settimana fa aveva annunciato l’addio alla Juventus dopo l’ultima gara contro la Sampdoria. Il tecnico, ex Milan, è finito nel mirino del Barcellona per la prossima stagione, dato che i blaugrana stanno per annunciare l’esonero di Ernesto Valverde. Il tecnico ha deluso, nelle ultime stagioni, soprattutto in Champions League ed è pronto a lasciare una delle panchine più ambite. Massimiliano Allegri cerca di capire la situazione, nonostante il favorito numero uno sia Roberto Martinez.

Barcellona, possibile l’arrivo di Allegri

Massimiliano Allegri, ormai ex allenatore della Juventus, sta cercando di capire quale potrebbe essere il suo futuro, a partire dalla prossima stagione. Sono tante le squadre, nell’ultimo mese, che hanno fatto un sondaggio per il livornese ma pare che possa andare al Barcellona. Gli spagnoli, infatti, come riporta Sportmediaset starebbero per esonerare Ernesto Valverde, dopo l’ennesima stagione deludente al timone dei blaugrana. Il favorito per la sostituzione è Roberto Martinez, ct del Belgio, ma se non si liberasse dalla sua situazione attuale, potrebbe essere scavalcato da Massimiliano Allegri. Vedremo, quindi, se appena dopo aver lasciato la panchina della Juventus, il toscano ha già un’importante proposta.

