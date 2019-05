Mattia Perin, portiere della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri per iniziare una nuova avventura, su di lui l’interesse della Roma.

La Roma pensa a un giocatore della Juventus per rinforzare la rosa per la prossima stagione, stiamo parlando del portiere Mattia Perin. L’ex Genoa, in questa stagione, ha visto molto poco il campo con Massimiliano Allegri, nonostante dovesse giocare la maggior parte delle gare di campionato. Su di lui ci sarebbero, quindi, i giallorossi che cercano un nuovo estremo difensore per rimpiazzare Olsen, vera delusione della stagione dei capitolini.

Juventus, Perin verso la Capitale

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha vissuto una stagione difficile a Torino, con poche partite giocate, all’ombra di Wojciech Szczęsny. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare maglia a partire dalla prossima stagione, un anno dopo l’arrivo in bianconero. Su di lui ci sarebbe, infatti, il forte interessamento della Roma che cerca un nuovo estremo difensore da affiancare ad Antonio Mirante. I giallorossi vorrebbero sostituire lo svedese Olsen, grande delusione in questa stagione. Mattia Perin pensa al trasferimento, per la sua carriera un’altra stagione in panchina potrebbe essere molto negativa. Vedremo, quindi, se l’ex portiere del Genoa deciderà di rilanciare la propria carriera, con l’avventura nella Capitale.

