Chiesa alla Juventus sarà uno degli argomenti più discussi del prossimo calciomercato dei bianconeri. Agnelli e Paratici credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa e guardare al futuro.

Chiesa alla Juventus? l’affare si complica

Fabio Paratici ha avuto l’ok da parte di Andrea Agnelli per portare a Torino l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Lo stesso bomber viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. La società toscana, dal canto suo, ha fatto capire che l’attaccante ha un valore di circa 60 milioni di euro, ma questo non spaventa la Juventus, soprattutto dopo l’affare Cristiano Ronaldo.

I bianconeri ora, però, devono fare attenzione ad un’agguerrita concorrente: l’Inter. Infatti, i nerazzurri avrebbe contattato la Fiorentina per avere informazioni sul forte attaccante viola. La trattativa o discussione non è mai iniziata visto che sia Inter che Fiorentina si giocano tutto all’ultima giornata. I nerazzurri l’accesso alla Champions League, i viola la salvezza. Se ne riparla a fine stagione, ma Marotta ha già fatto capire di voler fare lo sgambetto all’amico Paratici.

