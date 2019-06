Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, è uno dei giocatori che la Juventus vorrebbe acquistare, in estate, per rinforzarsi.

La Juventus, e in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, vuole costruire una squadra competitiva in Europa per la prossima stagione, per dare la caccia alla Champions League. Uno dei nomi che fa gola all’ambiente bianconero è quello di Paul Pogba, centrocampista attualmente tra le fila del Manchester United. Per il francese si tratterebbe di un ritorno in Italia, in particolare in bianconero, e potrebbe essere un trampolino di rilancio per lui, dopo una stagione altisonante con i Red Devils.

Juventus, Pogba verso Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il grande colpo in casa Juventus per la prossima stagione, si tratterebbe di un ritorno. Il centrocampista francese, infatti, in questa stagione ha reso al di sotto delle aspettative, a causa dei vari problemi, soprattutto quando in panchina c’era il portoghese José Mourinho. Con l’arrivo sulla panchina bianconera di Pep Guardiola, anche Pogba potrebbe decidere di trasferirsi a Torino per dare la caccia alla Champions League. Nella trattativa tra Fabio Paratici e il Manchester United potrebbe rientrare Paulo Dybala, l’attaccante argentino è ai margini della vecchia signora e piace, molto, ai Red Devils.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK