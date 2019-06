Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe sbarcare in Italia dalla prossima stagione, su di lui c’è il forte interesse della Juventus.

Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, soprattutto per quanto riguarda la difesa, ruolo da puntellare in estate. I bianconeri, infatti, vorrebbero un nuovo difensore per completare il reparto, ma serve un profilo internazionale. Nelle ultime ore sta salendo, in maniera importante, la candidatura di Matthijs De Ligt dell’Ajax, che sembra aver deciso di non voler accettare il Barcellona. Cristiano Ronaldo ha provato a convincere l’olandese a trasferirsi a Torino, in vista della prossima stagione.

Juventus, De Ligt è ancora nel mirino

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe essere il grande colpo di calciomercato della Juventus nella sessione estiva. L’olandese, infatti, è a un passo dal lasciare i lancieri per un top club europeo, la sua scelta non è ancora arrivata e sta valutando le varie opzioni. Come ha riportato il quotidiano spagnolo Sport, questa mattina, il Barcellona è furioso con il calciatore perché avevano trovato un accordo mentre, il classe 1999, ora sta valutando le offerte della Juventus e del Paris Saint–Germain. Si preannuncia, quindi, interessante l’estate del gioiello olandese, che nell’ultima stagione ha trascinato i suoi da capitano fino alle semifinali di Champions League.

