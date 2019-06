Primo addio in casa Juventus in vista della prossima stagione. A salutare la Vecchia Signora è uno dei protagonisti, anche se a singhiozzo, di questo periodo vincente: Martin Caceres.

Il prossimo 30 giugno il contratto di Martin Caceres scadrà e la Juventus non lo rinnoverà, un’indicazione che era già emersa in sede di calciomercato ma si attende l’ufficialità o la naturale scadenza.

Lo stesso giocatore uruguaiano ha confermato con un saluto su Instagram l’addio alla Juventus: “La mia famiglia è tutta bianconera. León è proprio nato a Torino ed è juventino. Martina ha vissuto interamente a Torino. Non vi dimenticherò mai”. Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà in Sudamerica: forse nel Flamengo con cui aveva trattato già a gennaio. In maglia juventina Caceres ha giocato 119 partite (tra gennaio 2012-giugno 2016 e questi ultimi sei mesi) vincendo sei scudetti, 3 supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK