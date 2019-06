Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, sarebbe a un passo dal vestire la maglia della Juventus, dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe aver messo a segno il primo colpo di calciomercato, dopo l’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, pare che la dirigenza bianconera abbia chiuso per l’arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain. Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2024 e si metterà a disposizione di Sarri, in vista della prossima stagione.

Juventus, Rabiot è molto vicino

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain, sarà il primo rinforzo in casa Juventus di questa sessione estiva di calciomercato. Il francese è in rottura, con il club parigino, da ormai qualche stagione e, questa volta, sembra essere quella buona per lasciare il club transalpino. Secondo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, in Spagna, pare che il giocatore sia molto vicino alla firma con la Juventus per un contratto fino al 2024, in vista della prossima stagione. Potrebbe essere un buon rinforzo per il centrocampo bianconero che nell’ultima stagione ha sofferto, spesso, le assenze. Vedremo, quindi, se presto arriverà l’ufficialità di questo colpo in entrata.

