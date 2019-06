La Juventus si prepara a mettere a segno i primi tre colpi della gestione di Maurizio Sarri. Saranno tre rinnovi di tre giovani e non tre acquisti.

Sdcondo quanto riportato da TuttoJuve pare che i bianconeri abbiano già deciso di rinnovare l’accordo con Daniele Rugani, Rodrigo Bentancur e Moise Kean. I tre calciatori si dovrebbero legare con i bianconeri fino al 2024.

Rinnovi Juventus, Calciomercato: tre colpi per Sarri

La situazione più in bilico è quella dell’attaccante classe 2000 che ha un accordo fino al 2020 e che quindi potrebbe iniziare la stagione in scadenza. Con l’arrivo di Sarri verrà blindato Rugani che lui stesso lanciò in Serie A ad Empoli.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK