Alex Sandro, terzino della Juventus, potrebbe rimanere in bianconero anche nella prossima stagione, dopo le tante sirene di calciomercato.

Alex Sandro, terzino sinistro bianconero, era uno dei calciatori dati in partenza per questa sessione di calciomercato estiva. Il brasiliano, infatti, dopo due stagioni deludenti sembrava essere arrivato al capolinea dell’avventura con i bianconeri. Nelle ultime stagioni su di lui c’era stato il forte interessamento del Paris Saint–Germain, che però non si è palesato nelle ultime settimane. Il non arrivo a Torino di Marcelo, che resterà al Real Madrid, ha costretto la dirigenza della vecchia signora a rivalutare l’esterno verdeoro.

Juventus, Alex Sandro rimane a Torino

Alex Sandro, terzino della Juventus, potrebbe rimanere a Torino anche nella prossima stagione, con la maglia bianconera. Negli ultimi mesi si è parlato, molto, si una sua possibile cessione e soprattutto dell’interessamento del Paris Saint–Germain. La Juventus, in particolare Fabio Paratici, avrebbe però deciso di non cedere il calciatore brasiliano in questa sessione di calciomercato. Il tutto, probabilmente, è nato con l’impossibilità di vedere in bianconero Marcelo, che resterà con la maglia del Real Madrid anche la prossima stagione. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se arriverà l’ufficialità della permanenza di Alex Sandro.

