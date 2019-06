Blaise Matuidi cessione in vista per il centrocampista che non è più una priorità a Torino e che potrebbe essere sacrificato dalla Juventus.

Secondo il Corriere di Torino saranno due i volti noti sacrificati in questa estate 2019. Il primo è sicuramente Juan Cuadrado per il quale i bianconeri vogliono 25 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza 2020. Il secondo è Blaise Matuidi per il quale si aspettano offerte.

Matuidi cessione, calciomercato: si aspettano offerte

Il francese è arrivato dal Paris Saint German due stagioni fa, dimostrato continuità e qualità. Nonostante questo si punta a un centrocampo da ringiovanire e l’arrivo di Adrien Rabiot potrebbe tagliarlo fuori dai giochi.

