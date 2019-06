Traoré alla Juventus è fatta, il calciatore poi sarà girato in prestito ma al Cagliari e non al Sassuolo. Cosa accadrà nelle prossime ore?

Il calciatore ha dimostrato di avere grandissima qualità ed è un classe 2000 con già una stagione alle spalle in Serie A. Il direttore generale del Sassuolo ha specificato che non arriverà, lasciando di fatto spazio per la manovra del Cagliari che ha dimostrato di poter fare sul serio per il ragazzo.

Traoré alla Juventus, Calciomercato: Cagliari e non Sassuolo

Si era parlato di affare fatto con la Fiorentina già a gennaio, cosa che però non ha portato a una conclusione dell’affare. Così i bianconeri si sono buttati su questo calciatore di grandissima qualità e dalle potenzialità davvero molto importanti.

