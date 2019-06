Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe trasferirsi presto alla Juventus, per iniziare una nuova avventura nel campionato italiano.

L’Inter potrebbe, presto, perdere il giocatore più forte, e rappresentativo, della sua rosa dato che la Juventus fa sul serio per strappare ai rivali Mauro Icardi. L’attaccante argentino vorrebbe restare a Milano ma il nuovo allenatore Antonio Conte ha fatto sapere che non rientra, più, nei piani societari per la prossima stagione. Fabio Paratici, ora, tenterà l’assalto decisivo per portarlo a Torino.

Juventus, Wanda chiama Conte per Icardi

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, resta un grande obiettivo della Juventus per la sessione di calciomercato estiva. L’attaccante argentino è pronto, infatti, a lasciare la maglia nerazzurra dopo la scorsa stagione, molto negativa, condita da litigi vari con compagni, allenatore e società che lo hanno portato a non rendere. L’arrivo di Beppe Marotta, e la sua linea dura, gli hanno fatto perdere la fascia da capitano, fatto non andato giù all’attaccante dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Wanda Nara avrebbe chiamato Antonio Conte per comunicargli la voglia di rimanere a Milano, ricevendo però una risposta negativa dal tecnico pugliese. Sempre più plausibile, quindi, la possibilità di vederlo in bianconero in vista della prossima stagione.

