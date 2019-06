Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus, dalla prossima stagione.

La Juventus potrebbe, presto, chiudere un colpo di calciomercato, si tratta del centrocampista del Paris Saint–Germain Adrien Rabiot. Il giocatore francese potrebbe lasciare, finalmente, la squadra parigina dopo anni di richieste, e offerte, che non hanno portato a un trasferimento. Su di lui c’erano anche il Barcellona e il Real Madrid, ma la squadra bianconera ha superato la concorrenza.

Juventus, Rabiot sempre più vicino

Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint–Germain, potrebbe presto essere un nuovo calciatore della Juventus, in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese arriva da qualche stagione problematiche, dato che è da tempo che voleva lasciare la squadra parigina ma non ci è mai riuscita. Già nella scorsa stagione, infatti, il tecnico Thomas Tuchel dichiarò che che il transalpino voleva lasciare la squadra per iniziare una nuova avventura. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità del colpo, rappresenterebbe il primo regalo a Maurizio Sarri in vista di una stagione che potrebbe portare alla conquista della Champions League. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno novità significative su questa pista.

