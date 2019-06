Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe lasciare il nostro campionato in questa sessione di calciomercato, su di lui il Psg.

La Juventus in queste ore è molto mobile sul calciomercato, per cercare di costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. I bianconeri, infatti, stanno cercando di chiudere per gli arrivi di Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, potrebbero però mollare Sergej Milinkovic–Savic. Il serbo, della Lazio, interessava molto ma Claudio Lotito chiede cifre troppo alte, su di lui ora c’è il forte pressing del Paris Saint–Germain.

Juventus, il Psg vuole “scippare” Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe lasciare la squadra capitolina al termine di questa stagione. Sul giocatore serbo, nelle ultime stagioni, si sono insediate tutte le big d’Europa, dal Real Madrid al Manchester United, passando per il Barcellona e la Juventus. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, però, in queste ore sarebbe il Paris Saint–Germain a dare l’assalto al giocatore della Lazio, per portarlo in Ligue 1 nella prossima stagione. I francesi avrebbero offerto, ben, 75 milioni di euro per convincere Claudio Lotito, che non si schioda però dalla richiesta di 100. La Juventus, probabilmente, non entrerà nell’asta con i parigini per assicurarsi il centrocampista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK