Adrien Rabiot alla Juventus oggi può diventare realtà. Sul centrocampista francese del Paris Saint German in scadenza pare esserci solo la squadra bianconera.

Intenso, tecnico, tattico è un calciatore moderno che farebbe molto comodo alla squadra bianconera. Rabiot è pronto a firmare per passare a Torino a parametro zero proprio come già accaduto con Aaron Ramsey.

Rabiot alla Juventus? Calciomercato: oggi la svolta

La squadra bianconera ha messo a segno diversi colpi importanti già in prospettiva. Tra questi c’è questo forte centrocampista che ha la possibilità di fare un grande salto di qualità in carriera.

Staremo a vedere se avrà davvero la possibilità di giocare in bianconero con Maurizio Sarri che sembra ben disposto per l’acquisto del calciatore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK