Higuain dice si alla Roma, Calciomercato: il Pipita saluta i compagni

Higuain dice si alla Roma e lascia, dunque, la Juventus. La svolta era nell’aria e il gol realizzato domenica al Tottenham non ha modificato le idee della Juve.

Higuain vorrebbe restare la Juventus, ma i bianconeri sono stati categorici, per il Pipita non c’è spazio, anzi l’argentino deve partire per far arrivare Icardi in bianconero.

Higuain dice si alla Roma, il Pipita lascia la Juve

Il Pipita, come riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto ad accettare la proposta della Roma che mette sul piatto 4,5 milioni a stagione più bonus: una cifra inferiore rispetto all’ingaggio attuale, ma la Juve proprio per questo motivo potrebbe garantire una ricca buonuscita al centravanti.

La Roma cerca il sostituto di Dzeko, sempre più vicino all’Inter, e l’attaccante argentino piace tantissimo al neo tecnico giallorosso Fonseca. I prossimi giorni saranno decisivi per il trasferimento di Higuain alla Roma e di Icardi a Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK