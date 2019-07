Calciomercato Juventus: Neymar può arrivare, Paratici affonda il colpo

Calciomercato Juventus: Neymar Jr adesso si può fare. Le ultimissime news su di lui parlano di un incontro tra Paratici e l’agente in settimana. Il piano.

La trattativa vera e propria non è ancora iniziata, tuttavia Neymar alla Juve adesso si può fare. Il ragazzo brasiliano, infatti, ormai da tempo ha deciso di lasciare il Psg e non sembra esserci nulla che gli possa far cambiare idea. Adesso spunta una data per l’incontro con Fabio Paratici, dopo quello informale tra emissari negli scorsi giorni.

Calciomercato Juventus, Neymar si può fare, la data

Al momento non c’è una vera e propria data precisa, ma già in questa settimana potrebbe avvenire un altro incontro oltre a quello già fatto qualche giorno fa tra l’agente-padre del ragazzo ed un emissario dei bianconeri.

Il prezzo del cartellino dovrebbe essere confermato, almeno quello di partenza: 100/120 milioni di euro di base di partenza sarà la richiesta del Paris Saint-Germain.

Neymar va alla Juve allora? E’ presto per dirlo dal momento che non è da escludere un suo ritorno al Barcellona, ma una cosa è certa: quest’estate finché non si dirà che il ragazzo sarà in maniera ufficiale un nuovo giocatore di un altro club, tutto può accadere.

Scambio Dybala-Neymar tra Juve e Psg? Le ultime notizie

Le ultime notizie parlano di una possibile contropartita tecnica che Fabio Paratici vuole inserire nell’affare una contropartita tecnica per convincere i parigini a cedere il ragazzo: in tal senso, lo scambio Dybala-Neymar tra la Juventus ed il Psg potrebbe avere un senso.

La Joya è segnalato in uscita dai bianconeri, con Maurizio Sarri che potrebbe decidere di sacrificarlo forte del fatto che il feeling in campo con Cristiano Ronaldo non è mai nato. Cosa accadrà? Lo scopriremo nelle prossime ore.

